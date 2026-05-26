#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
477.48
555.83
6.65
Қоғам

Мектеп бітіру кештерін мейрамхана мен дәмханаларда тойлағандарды қандай жаза күтіп тұр

Дәмхана, мектеп бітіру кештері, мейрамхана, тойлау, тыйым, жаза , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.05.2026 18:42 Сурет: pixabay
Оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова 2026 жылғы 26 мамырда Үкіметте өткен баспасөз мәслихатында мейрамханалар мен басқа да көңіл көтеретін мекемелерде мектеп бітіру кештерін тойлауға салынған тыйымды бұзғандарға не болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жұлдыз Сүлейменова білім ордасынан тыс мектепті бітіру кештерін ұйымдастыруға салынған тыйым туралы бұйрық міндетті сипатқа ие екенін атап өтті.

"Аталған бірлескен бұйрықта айыппұл санкциялары қарастырылмаған. Бірақ, егер балалардың құқықтары, балалардың қауіпсіздігі, қоғамдық құқықтық тәртіп те бұзылса, заңнамада көзделген жекелеген нормалар қолданылатын болады. Әкімдіктер мен жергілікті полиция департаменттері айыппұл салуы немесе заңның жекелеген нормаларын қолдануы мүмкін", - деп атап өтті министр.

Сонымен қатар, оның айтуынша, егер баласының мектеп бітіргенін бір отбасы қоғамдық жерде атап өткісі келсе, бұл ретте ешқандай шектеулер жоқ.

"Бірақ, егер олар лимузиндерді жалдап, үлкен мейрамханаларды жалдап, дүркіретіп жатса, әрине, біз бұл ретте әрекет ету алгоритмдерін бұйрықта нақты көрсетіп қойғанбыз. Оның ішінде қомақты ақша жинауға тыйым салу да бар", деп еске салды Жұлдыз Сүлейменова.

Бұған дейін елімізде мұғалімдердің өз оқушыларына ақылы түрде қосымша сабақ беруіне тыйым салынуы мүмкін екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
ҰБТ, Саясат Нұрбек
19:01, Бүгін
Саясат Нұрбек ҰБТ форматын қайта қарастыруға не түрткі екенін айтты
Школьники, ученики, 25 мая, школьная линейка, последний звонок, колокольчики
14:57, Бүгін
Қазақстанда мектеп бітіру кештерін мейрамханаларда өткізуге тыйым салынды
Школьные учебники, школьные книги, школьный учебник, школьное образование
15:05, Бүгін
Оқу-ағарту министрі мектеп оқулықтарындағы өзгерістер туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
21:39, Бүгін
Эксперт ответил, был бы популярен Нейт Диаз без победы над Конором Макгрегором
Фото: ATP
21:08, Бүгін
"У этих типов цель карьеры - меня обоссать и Медведа": Бублик - по ходу матча со Штруффом
Фото: instagram.com/usykaa
20:35, Бүгін
Бывший промоутер Усика ответил, как отнёсся к остановке боя с Верхувеном
Фото: instagram.com/itsurata_
20:05, Бүгін
Экс-защитник сборной Японии может продолжить карьеру в КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: