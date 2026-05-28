ҰҚК батыс Қазақстанда құлаған дрондар туралы пікір білдірді
Фото: unsplash
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Ерлан Алдажұманов 2026 жылғы 28 мамырда Мәжіліс кулуарында батыс Қазақстан аумағында тіркелген дрондардың құлау оқиғаларына қатысты түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер одан дрондардың Қазақстан шекарасын кедергісіз қалай кесіп өткені туралы сұрады.
"Жердегі шекаралық бөлімшелер биіктікте ұшып жүрген дрондарды көре алмайды. "Мемлекеттік шекара туралы" заңға сәйкес, әуе кеңістігін қорғау Әуе қорғанысы күштерінің міндетіне кіреді", – деді Алдажұманов.
Оның айтуынша, шекарашылар анықтаған дрондар туралы ақпарат тиісті органдарға дереу жолданады.
Айта кетейік, бұған дейін Қорғаныс министрлігі Қазақстан аумағына құлаған дрондарға қатысты тергеудің барысы туралы мәлімдеген болатын.
