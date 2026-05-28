Алматыдағы жантүршігерлік жол апаты: жеңіл көлік Газельді аударып жіберді
Апат "Апорт" сауда орталығының маңында, Бұқтырма көшесіне жетпей болған.
Алдын ала мәлімет бойынша, Hyundai Accent көлігі Құлжа тасжолы бойымен оңтүстік бағытта, қалаға қарай келе жатқан. Ал Газель солтүстік бағытта, облысқа қарай қозғалған.
Hyundai жүргізушісінің айтуынша, ол жол бақылау камерасы тұрған бекеттен өтіп бара жатып, жылдамдықты асырып жібердім деп ойлаған. Сол себепті спидометрге қараған. Кейін басын қайта көтерген сәтте қауіпсіздік жастығының соққысын сезгенін, одан кейін ештеңе есінде жоқ екенін айтқан.
Белгілі болғандай, Hyundai қарсы қозғалыс жолағына шығып кетіп, Газельмен жанай соқтығысқан да, оның астына кіріп кеткен. Қатты соққыдан жүк көлігінің артқы көпірі жұлынып, Газель бүйіріне аударылған.
Сондай-ақ соққы салдарынан Газельдегі газ баллоны жұлынып кетіп, жол шетіне ұшып түскен.
Жол апаты салдарынан үш адам: жеңіл көліктің жүргізушісі мен екі жолаушысы зардап шекті.
Жолаушылар ауруханаға жеткізілді, ал жүргізушіні дәрігерлер оқиға орнында тексерді. Соққы негізінен жүргізуші жағынан болғанына қарамастан, ол ауыр жарақат алмаған және ауруханаға жатудан бас тартқан.
Газель жүргізушісі зардап шеккен жоқ. Оның айтуынша, үйіне жетуге санаулы метр ғана қалған. Кейін көлікті жолдан өтіп бара жатқан трактордың көмегімен қайта дөңгелегіне тұрғызған.
Жол апатына байланысты Құлжа тасжолында екі бағытта да ұзын-сонар кептеліс пайда болды.