#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.55
563.38
6.81
Қоғам

Қазақстан Ресей мұнайын Қытайға транзиттеу арқылы қанша табыс таба алады

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.05.2026 11:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2026 жылғы 29 мамырда Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес отырысы аясында Ресей мұнайын Қазақстан аумағы арқылы Қытайға тасымалдауға қатысты келісімнің егжей-тегжейін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, Ресей мұнайын ҚХР-ға жеткізуді ұлғайту туралы келісім Қазақстанның транзиттік әлеуетін дамытуға мүмкіндік береді.

"Кеше қосымша 2,5 млн тонна Ресей мұнайын Қытайға тасымалдау туралы келісімге қол қойылды. Бұл келісім транзиттік әлеуетімізді нығайтады және қосымша табыс әкеледі: 10 жыл ішінде шамамен 250 млн доллар түсім күтеміз", – деді министр.

Бұған дейін, 2026 жылғы 18 мамырда Қазақстанның сыртқы сауда айналымы өсіп келе жатқаны хабарланған еді. Қаңтар–наурыз айларында тауар айналымы 10,5%-ға артып, 32,9 млрд доллардан асқан. Қытай Қазақстан экспортының ең ірі сатып алушысы болса, Ресей ЕАЭО ішіндегі негізгі жеткізуші ел болып отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
2026 жылғы 29 мамырда Астанада Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің (ЖЕЭК) кезекті отырысы өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
12:44, Бүгін
Астанада Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің кезекті отырысы өтіп жатыр
Мәскеуде ҚР Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Ресей энергетикалық блогының басшылығымен бірқатар кездесулер өткізді. Бұл туралы 2026 жылғы 7 мамырда ҚР Энергетика министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
14:45, 07 мамыр 2026
​Қазақстан Энергетика министрі Ресей энергетикалық блогының басшыларымен кездесті
Ресей мұнайының Қытайға транзиті: Қазақстан үшін санкция қаупі бар ма?
13:59, 27 наурыз 2024
Ресей мұнайының Қытайға транзиті: Қазақстан үшін санкция қаупі бар ма
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Баходир Джалолов
13:16, Бүгін
Баходир Джалолов "поборолся" с Исламом Махачевым
Янник Синнер
12:45, Бүгін
Соболенко поддержала Синнера после сенсационного фиаско итальянца на "Ролан Гаррос"
Мария Щипачёва
12:27, Бүгін
Казахстан выиграл первую награду на чемпионате Азии по лёгкой атлетике среди юниоров
Роман Канцеров
12:19, Бүгін
"Было печально": партнёр Михайлиса и Орехова по "Металлургу" о прощании с болельщиками
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: