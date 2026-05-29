Қазақстан Ресей мұнайын Қытайға транзиттеу арқылы қанша табыс таба алады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2026 жылғы 29 мамырда Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес отырысы аясында Ресей мұнайын Қазақстан аумағы арқылы Қытайға тасымалдауға қатысты келісімнің егжей-тегжейін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Министрдің айтуынша, Ресей мұнайын ҚХР-ға жеткізуді ұлғайту туралы келісім Қазақстанның транзиттік әлеуетін дамытуға мүмкіндік береді.
"Кеше қосымша 2,5 млн тонна Ресей мұнайын Қытайға тасымалдау туралы келісімге қол қойылды. Бұл келісім транзиттік әлеуетімізді нығайтады және қосымша табыс әкеледі: 10 жыл ішінде шамамен 250 млн доллар түсім күтеміз", – деді министр.
Бұған дейін, 2026 жылғы 18 мамырда Қазақстанның сыртқы сауда айналымы өсіп келе жатқаны хабарланған еді. Қаңтар–наурыз айларында тауар айналымы 10,5%-ға артып, 32,9 млрд доллардан асқан. Қытай Қазақстан экспортының ең ірі сатып алушысы болса, Ресей ЕАЭО ішіндегі негізгі жеткізуші ел болып отыр.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript