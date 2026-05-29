Өзбекстан президенті Астанаға келді
2026 жылғы 29 мамырда Қазақстан астанасына Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Айта кетейік, қазіргі уақытта Астанада Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің (ЖЕЭК) кезекті отырысы өтіп жатыр.
Сондай-ақ, 2026 жылғы 28 мамырда Қазақстан астанасына Беларусь Президенті Александр Лукашенко келген болатын.
