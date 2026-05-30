Синоптиктер бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайтынын айтты
Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
"Қазгидромет" РМК бүгін, 2026 жылғы 30 мамырда еліміздің қай өңірлерінде қолайсыз метеорологиялық жағдайлар тіркелгенін айтып, тың мәліметпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"30 мамырда Алматы қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі", делінген синоптиктер хабарламасында.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері 30 мамырда еліміздің басым бөлігінде қолайсыз ауа райы райына байланысты дауылды ескерту жариялаған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript