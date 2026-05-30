#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Синоптиктер бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайтынын айтты

Алматы, ауа сапасы, қолайсыз ауа райы, 30 мамыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.05.2026 09:12 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
"Қазгидромет" РМК бүгін, 2026 жылғы 30 мамырда еліміздің қай өңірлерінде қолайсыз метеорологиялық жағдайлар тіркелгенін айтып, тың мәліметпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"30 мамырда Алматы қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі", делінген синоптиктер хабарламасында.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

Бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері 30 мамырда еліміздің басым бөлігінде қолайсыз ауа райы райына байланысты дауылды ескерту жариялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Құтқару, Көкшетау, пәтер, бала, қамалып қалу
09:42, Бүгін
Көкшетауда пәтер ішінде жалғыз қалып кеткен бала құтқарылды
Алматы, ауа сапасы, 24 мамыр, Жезқазған, Орал, Ақтөбе, Қарағанды, Балқаш, Теміртау
09:09, 24 мамыр 2026
Бүгін еліміздің жеті қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
Алматы, қолайсыз метрологиялық жағдай, ауа сапасы, Астана, Ақтөбе, Атырау, Орал, Балқаш, Жезқазған
09:04, 06 желтоқсан 2025
Бүгін еліміздің жеті қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Конфликт Шайдорова разобрал блогер
12:24, Бүгін
Известная казахстанская журналистка Жусупова "разобрала" скандал Шайдорова с Минспорта РК
Сайдрахимов выиграл турнир в Казахстане
11:24, Бүгін
Казахский боксёр из Узбекистана Сайдрахимов выиграл второй турнир в Казахстане
Борчихи выиграли два серебря ЧА
10:32, Бүгін
Две казахстанские борчихи стали медалистками чемпионата Азии во Вьетнаме
Джокович о поражении Фонсеке
10:08, Бүгін
Джокович о поражении от Фонсеки: "Не думаю, что сделал что-то неправильно, просто он был лучше"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: