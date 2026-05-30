Астанада Мұхамеджан Тынышбаев атындағы көше ішінара уақытша жабылады
Астанада М. Тынышбаев көшесінің А. Байтұрсынұлы көшесінен Ж. Нәжімеденов көшесіне дейінгі аралығында жол төсемінің жоғарғы қабатын салу жұмысын жүргізеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Елорда әкімдігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, осыған байланысты, 30 мамыр мен 2 маусым аралығында аталған учаскеде көлік қозғалысы ішінара жабылатын болады.
"Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлауы және ықтимал өзгерістерді ескеруі қажет. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылатын болады", делінген хабарламада.
