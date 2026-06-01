#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Халықаралық балаларды қорғау күнінде бір топ оқушы Ақорданы аралап көрді

Бір топ оқушы Ақорданы аралап көрді , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 10:09 Сурет: akorda.kz
Бүгін, 2026 жылғы 1 маусымда еліміздің әр өңірінен келген оқушылар Ақорданы аралады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорда баспасөз қызметі өзінің Telegram-арнасында мәлімдеді.

Бір топ оқушы Ақорданы аралап көрді , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 10:09

Сурет: akorda.kz

Халықаралық балаларды қорғау күніне орай Президент резиденциясы барлық облыстан келген 100 оқушыға есігін айқара ашты.

Халықаралық балаларды қорғау күнінде бір топ оқушы Ақорданы аралап көрді , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 10:09

Сурет: akorda.kz

"Ақордада пән олимпиадаларының жеңімпаздары мен жүлдегерлері, оқу озаттары, шығармашылық байқаулардың және спорт сайыстарының лауреаттары қонақ болды".
Халықаралық балаларды қорғау күнінде бір топ оқушы Ақорданы аралап көрді , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 10:09

Сурет: akorda.kz

Кішкентай меймандарға ғимарат құрылысының тарихы мен сәулеттік ерекшеліктері туралы сыр шертетін қызықты экскурсия ұйымдастырылды.

Оқушылар ресми қабылдау өтетін залдармен, Мемлекет басшысының кітапханасымен танысып, резиденция аумағындағы бақта серуендеді.

Халықаралық балаларды қорғау күнінде бір топ оқушы Ақорданы аралап көрді , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 10:09

Сурет: akorda.kz

Жеткіншектер Қазақстан тарихы туралы жан-жақты мәлімет алып, Тәуелсіздік құндылықтарының маңызына бойлады.

Экскурсия соңында балаларға Президент атынан естелік сыйлықтар табысталды.

Халықаралық балаларды қорғау күнінде бір топ оқушы Ақорданы аралап көрді , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 10:09

Сурет: akorda.kz

Бұған дейін президенттің Халықаралық балаларды қорғау күнімен барша қазақстандықты құттықтағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня
11:56, Бүгін
Қазақстанның әрбір үшінші тұрғыны – бала: балаларды қорғау күніне арналған соңғы деректер
Күй, Түркістан облысы, халықаралық балаларды қорғау күні
17:12, 01 маусым 2024
Түркістанда халықаралық балаларды қорғау күнінде 500 оқушы бір мезетте күй тартты
Қасым-Жомарт Тоқаев, құттықтау, Халықаралық балаларды қорғау күні
09:00, 01 маусым 2024
Тоқаев ел азаматтарын Халықаралық балаларды қорғау күнімен құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ильфат Абдуллин
12:27, Бүгін
Триумфатор международного турнира из Казахстана Абдуллин рассказал о новых вызовах
Михаил Шайдоров
12:01, Бүгін
"Контракт с Шайдоровым подписан": официальное заявление Министерства туризма и спорта РК
Хоккеистка рассказала о задержках зарплаты
11:49, Бүгін
Хоккеистка Алдабергенова сообщила о проблемах после заявления Шайдорова о задержках зарплаты
Казахстан завоевал 14 медалей на престижных соревнованиях по конному спорту
11:43, Бүгін
Казахстан завоевал 14 медалей на престижных соревнованиях по конному спорту
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: