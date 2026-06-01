Қазақстаннан бензин мен дизельді мыңдаған партиямен заңсыз шығаруға тырысқан: ҰҚК дерегі
Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) Шекара қызметі мемлекеттік шекара арқылы мұнай өнімдерінің заңсыз шығарылуын болдырмау үшін қабылданып жатқан шаралар туралы есеп берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство мәліметінше, 2026 жылдың басынан бері өткізу пункттерінде жанар-жағармай материалдарын заңсыз өткізудің2400-ден астам фактісінің жолы кесілді.
"Алып қойылған өнімнің көлемі (бензин, дизель отыны, керосин және т.б.) 300 тоннадан аса құны шамамен 60 млн теңге". ҚР ҰҚК
Белгілі болғандай, кінәлі адамдар Қазақстан Республикасының қолданылып журген заңнамасына сәйкес жауапқа тартылды.
Бұған дейін ауқымды операция аясында Қазақстан мен Украина Одесса қаласындағы трансұлттық топқа соққы бергенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript