Парақорлық дауы: ҰҚК шенеунік пен делдалды заңсыз тауар импорты үшін ұстады
Фото: pexels
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) Құқық бұзушылыққа қарсы қызметі 2026 жылғы 12 қаңтарда Қазақстанның мемлекеттік шекарасы арқылы заңсыз тауар импорттау арнасын тоқтатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство мәліметінше, сот санкциясымен Батыс Қазақстан облысы Мемлекеттік кірістер департаменті басқармасының бір басшысы мен Астана тұрғыны ұсталды. Олар уақытша қамауға алынды.
"Аталған тұлғалар ақшалай сыйақыға халықаралық азаматтарға халық тұтынатын тауарларды елге кедергісіз енгізуге көмек көрсеткен", – делінген ҰҚК баспасөз қызметінің хабарламасында.
Сонымен қатар, процессуалды түрде олардан 100 миллион теңгеден астам пара алынғаны тіркелді.
"Алғашқы есептеулер бойынша мемлекетке келтірілген залал 1,9 миллиард теңге шамасында", – деп хабарлады ҰҚК.
Құқық қорғау органының мәліметі бойынша, Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес басқа ақпарат жариялауға жатпайды.
Айта кетейік, 2026 жылғы 9 қаңтарда ҰҚК Қазақстан бойынша 20 қылмыстық топты құлатқаны, ондаған адам ұсталғаны және қару-жарақ тәркіленгені туралы хабарлаған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript