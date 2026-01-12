#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Оқиғалар

Парақорлық дауы: ҰҚК шенеунік пен делдалды заңсыз тауар импорты үшін ұстады

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 10:36 Фото: pexels
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) Құқық бұзушылыққа қарсы қызметі 2026 жылғы 12 қаңтарда Қазақстанның мемлекеттік шекарасы арқылы заңсыз тауар импорттау арнасын тоқтатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметінше, сот санкциясымен Батыс Қазақстан облысы Мемлекеттік кірістер департаменті басқармасының бір басшысы мен Астана тұрғыны ұсталды. Олар уақытша қамауға алынды.

"Аталған тұлғалар ақшалай сыйақыға халықаралық азаматтарға халық тұтынатын тауарларды елге кедергісіз енгізуге көмек көрсеткен", – делінген ҰҚК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сонымен қатар, процессуалды түрде олардан 100 миллион теңгеден астам пара алынғаны тіркелді.

"Алғашқы есептеулер бойынша мемлекетке келтірілген залал 1,9 миллиард теңге шамасында", – деп хабарлады ҰҚК.

Құқық қорғау органының мәліметі бойынша, Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес басқа ақпарат жариялауға жатпайды.

Айта кетейік, 2026 жылғы 9 қаңтарда ҰҚК Қазақстан бойынша 20 қылмыстық топты құлатқаны, ондаған адам ұсталғаны және қару-жарақ тәркіленгені туралы хабарлаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысында 50 жолаушысы бар автобус жолдан шығып кетті
11:07, Бүгін
Қарағанды облысында 50 жолаушысы бар автобус жолдан шығып кетті
895 ұсталған және миллиардтық шығын: ҰҚК 12 айдың қатаң статистикасын жариялады
10:22, 08 қаңтар 2026
895 ұсталған және миллиардтық шығын: ҰҚК 12 айдың қатаң статистикасын жариялады
ҰҚК арнайы операциясы: Ауғанстандық есірткіні Қазақстан арқылы Еуропаға жеткізбек болған
12:19, 03 мамыр 2024
ҰҚК арнайы операциясы: Ауғанстандық есірткіні Қазақстан арқылы Еуропаға жеткізбек болған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: