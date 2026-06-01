Астанада оңтүстік өңірлерден есірткі жеткізу арнасы тоқтатылды - ІІМ
Елордадағы есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшесінің қызметкерлері еліміздің оңтүстік өңірлерінен жеткізілетін “каннабистік топтағы” есірткі заттарының тұрақты жеткізу арнасының жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
ІІМ мәліметіне сүйенсек, 2026 жылдың 26 мамырында жүргізілген ұзақ мерзімді жедел әзірлеме нәтижесінде екі ер адам бір мезетте ұсталды.
"Олардың автокөлігі мен тұрғылықты мекенжайын тінту барысында Шу өңірінен шыққан 3 келі және 7 келі гашиш есірткі заты анықталып, тәркіленді. Тәркіленген есірткінің жалпы салмағы 10 келіден асты",- делінген ақпаратта.
Белгілі болғандай, аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-бабы 3-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Қазіргі уақытта есірткі заттарын тасымалдауға және жеткізуге қатысы бар өзге де тұлғалар анықталуда. Ұсталғандар уақытша ұстау изоляторына қамалды.
