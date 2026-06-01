#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Алматыдағы жантүршігерлік жол апатында қаза тапқан марқұм қыздың анасы сотталушыға кешірім беретінін мәлімдеді

Алматыдағы жантүршігерлік жол апатында қаза тапқан марқұм қыздың анасы сотталушыға кешірім беретінін мәлімдеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 13:48 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 1 маусымда Алматы қаласының қылмыстық сотында әл-Фараби даңғылында болған резонансты жол-көлік оқиғасы бойынша іс қарала бастады. Сотта осы апаттан қаза тапқан Құмар Тенелбаеваның анасы Бақытгүл Жолдасова жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әйелдің айтуынша, қайғылы оқиға болған күннің таңында қызы үйіне келген, ол әдетте такси жүргізіп табыс табатын. Сол күні оған 200 мың теңгеден астам несие төлеу қажет болып, 90 мың теңгесі жетпей тұрған.

"Қызым тамақтанып алды да, "ақша табуға кеттім" деді. Кейін кешігіп жатқан соң уайымдап, телефон соқтым. Ол бәрі жақсы екенін, соңғы жолаушыларды жеткізіп, жақын арада келетінін айтты. Кейін аш екенін де айтқан еді. Мен тыныш ұйықтап қалдым. Таңғы сағат 9-да маған қоңырау түсті, телефонды күйеуім көтерді. Бізге қызымыздың жол апатына түскенін айтып, тез келуімізді сұрады", – деді ол.

Олар Шамалған ауылында тұратынын айтты.

"Моргқа келгенімізде сағат 11 шамасы болды. Қызымды көрдік – ол қаза тапқан екен. Мен сенбедім… қызымның денесі бөлшектеніп кеткенін көрдім", – деп көзіне жас алды марқұмның анасы.

Сонымен қатар ол сотталушыны кешіретінін айтып, бас бостандығынан айыруға байланысты емес жаза тағайындауды сұрады.


"Біз оны толық кешірдік. Ешқандай талабымыз жоқ. Қызымды қайтара алмаймыз, ол жер қойнына тапсырылды. Мен сотталушыны кешіремін", – деді Бақытгүл Жолдасова.

Бұған дейін апаттан қаза тапқан жүргізуші Еламан Тілемесовтың әпкесі де сотталушыға кешірім беретінін айтқан болатын.

Еске салайық, 2026 жылғы 21 наурызда Алматыда жантүршігерлік жол апатынан үш адамның қаза тапқаны белгілі болды. Тергеу мәліметінше, Zeekr жүргізушісі мас күйінде Әл-Фараби даңғылында қарсы жолаққа шығып кетіп, Mercedes автокөлігімен соқтығысқан. Соның салдарынан екінші көліктің жүргізушісі мен екі жолаушысы оқиға орнында көз жұмды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Әл-Фараби даңғылындағы жол апаты: қаза тапқан жүргізушінің әпкесі сотта мәлімдеме жасады
12:58, Бүгін
Әл-Фараби даңғылындағы жол апаты: қаза тапқан жүргізушінің әпкесі сотта мәлімдеме жасады
Алматыдағы жантүршігерлік жол апаты: сотталушы сот залына келе алмады
12:13, Бүгін
Алматыдағы жантүршігерлік жол апаты: сотталушы сот залына келе алмады
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
11:34, 07 сәуір 2026
Алматыдағы жантүршігерлік жол апаты: Zeekr жүргізушісі изоляторға қамалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Собослаи попал в заявку Венгрии на матч с Казахстаном
17:45, Бүгін
Доминик Собослаи из "Ливерпуля" может сыграть с Казахстаном в товарищеском матче
Зейнолла Идрисов
17:25, Бүгін
Итоги Кубка вызова: как выступили гимнасты Казахстана в Словении
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
17:09, Бүгін
Чемпионат Азии по борьбе: стало известно, какая казахстанская сборная выступила лучше всех
В Алматы прошёл четвертьфинал шахматного турнира Senat Open-2026
17:00, Бүгін
В Алматы прошёл четвертьфинал шахматного турнира Senat Open-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: