"Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды". Еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
Жетісу облысының таулы аудандарында, күндіз облыстың орталығында өткінші жаңбыр жауады, облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында, таулы аудандарында найзағай ойнайды деп болжанады. Күндіз облыстың шығысында, батысында солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Күндіз 35-38 градус қатты ыстық болады деп күтіледі. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорғанда 3 маусымда күннің соңында аздап жаңбыр жауады, кей уақыттарда найзағай ойнайды деп күтіледі.
Түнде Атырау облысының шығысында, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде нөсер жаңбыр жауады, бұршақ түседі, дауыл тұрады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Атырауда 3 маусымда кей уақыттарда жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-18 м/с.
Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, орталығында жаңбыр жауады, бұршақ түседі, найзағай ойнайды деп күтіледі. Солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, түнде облыстың оңтүстігінде, шығысында, орталығында 23 м/с дейін жетеді. Облыстың орталығында жоғары өрт қаупі күтіледі. Ақтауда 3 маусымда түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі.
Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде, орталығында кей уақыттарда нөсер жаңбыр жауады, бұршақ түседі, дауыл тұрады деп күтіледі. Түнде облыстың оңтүстігінде солтүстік-шығыстан батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с, күндіз облыстың оңтүстігінде, орталығында кей уақыттарда 25 м/с дейін жетеді. Облыстың солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбеде 3 маусымда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, солтүстік-шығыстан батысқа ойыса соққан желдің күндізгі екпіні 15-20 м/с құрайды.
Түнде Алматы облысының тау бөктерінде, таулы аудандарында, күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, таулы аудандарында оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с, облыстың шығысында кей уақыттарда 25 м/с дейін жетеді. Күндіз облыстың солтүстігінде 36 градус қатты ыстық болып, облыстың солтүстігінде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың батысында, шығысында жоғары өрт қаупі күтіледі. Алматыда 3 маусымда күндіз жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-18 м/с. Қонаевта 3 маусымда күндіз жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ойыса жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Таңертең және күндіз Қостанай облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан шығысқа ойыса жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде Батыс Қазақстан облысында, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, бұршақ түседі, дауыл тұрады деп күтіледі. Күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Оралда 3 маусымда жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, бұршақ түседі, дауыл тұрады деп күтіледі.
Күндіз Қызылорда облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, шаңды дауыл тұрады деп күтіледі. Түнде және күндіз облыстың солтүстігінде оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды. Облыстың солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылордада 3 маусымда күндіз шаңды дауыл тұрып, оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.
Күндіз Ұлытау облысының батысында, шығысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түседі деп күтіледі. Таңертең және күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей уақыттарда 23 м/с дейін жетеді. Күндіз 35-36 градус қатты ыстық болатыны болжанады. Жезқазғанда 3 маусымда оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей уақыттарда 23 м/с дейін жетеді. Күндіз 35 градус қатты ыстық болады деп күтіледі.
Павлодар облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында және орталығында да жоғары өрт қаупі сақталады.
Таңертең және күндіз Түркістан облысының таулы және тау бөктерлі аудандарында жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Таңертең және күндіз облыстың солтүстігінде, батысында, таулы және тау бөктерлі аудандарында солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Шымкентте 3 маусымда күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, солтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с. Түркістанда 3 маусымда солтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Күндіз Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында аздап жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде солтүстік-батыстан, солтүстіктен жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың орталығында жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Өскеменде 3 маусымда солтүстік-батыстан, солтүстіктен соққан желдің екпіні 15-18 м/с құрайды.
Күндіз Абай облысының солтүстігінде, оңтүстігінде аздап жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында солтүстіктен, солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Күндіз облыс бойынша 35 градус қатты ыстық болады деп күтіледі. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстік-батысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі күтіледі. Семейде 3 маусымда күндіз найзағай ойнап, солтүстіктен, солтүстік-шығыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Таңертең және күндіз Қарағанды облысының батысында, шығысында, оңтүстігінде жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, бұршақ түседі деп күтіледі. Таңертең және күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Күндіз облыстың оңтүстігінде 35 градус қатты ыстық болып, облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағандыда 3 маусымда төтенше өрт қаупі сақталады.
Күндіз Солтүстік Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде аздап жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, бұршақ түседі, ал түнде және таңертең облыстың батысында, оңтүстігінде тұман болады деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың солтүстік-шығысында, оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Петропавлда 3 маусымда оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Ақмола облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, таулы аудандарында өткінші жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23 м/с дейін жетеді. Облыстың батысында, орталығында жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі күтіледі. Таразда 3 маусымда таңертең және күндіз өткінші жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Бұған дейін қалалық Төтенше жағдайлар департаменті қолайсыз ауа райына байланысты Алматы тұрғындары мен қонақтарына ескерту жасаған болатын. 2026 жылғы 3 маусымда мегаполисте найзағай ойнап, қатты жел тұратыны болжанады.