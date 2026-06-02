#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

"Алматыда қатты жел тұрады". Төтеншеліктер қауіпсіздік шараларын сақтауды ескертті

Алматы, қатты жел, ТЖД, ескерту, 3 маусым, ауа райы болжамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 19:35 Сурет: Zakon.kz
Төтенше жағдайлар департаменті қолайсыз ауа райына байланысты Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтарына ескерту жасады. 2026 жылғы 3 маусымда мегаполисте найзағай ойнап, қатты жел тұратыны болжанады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осыған байланысты төтеншеліктер қала тұрғындарына жүгініп, қауіпсіздік шаралары бойынша ұсыныстарымен бөлісті.

Алматы қалалық ТЖД атап өткендей, ауа райының нашарлауына байланысты демалғысы келетіндерге тауға шығудан бас тарту, ал жүргізушілерге көліктерін ағаштардың астына қоймау ұсынылады.

Синоптиктердің мәліметінше, мегаполисте найзағай ойнап, секундына 18 метр жылдамдықпен солтүстік-батыстан қатты жел тұрады деп болжанады.

Қолайсыз ауа райы Бостандық және Медеу аудандарының таулы аймақтарын қамтиды. Мұнда секундына соққан желдің жылдамдығы 15-20 метрді қамтиды, аздап жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі.

"Дауыл ескертуге байланысты адамдарға ағаштардың, жарнамалық құрылымдардың және электр желілерінің маңызда тұрмау, сондай-ақ көліктерді ағаштың саясына және ықтимал қауіпті нысандардың жанына қалдырмау ұсынылады", - дейді ТЖД қызметкерлері 2026 жылғы 2 маусымда қала тұрғындарына.

Сонымен қатар, құтқарушылар қолайсыз ауа райы басылмайынша тауға барудан бас тарта тұруға кеңес береді. Төтенше жағдайлар туындаған жағдайда дереу 112 нөміріне хабарласу сұралады.

Бұған дейін синоптиктер еліміздің бес өңірінде аптап ыстық болатынын ескерткен еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы
09:04, 16 қаңтар 2026
Алматы тұрғындарына ауа райына байланысты маңызды ескерту жасалды
Көктайғақ, тұман, Алматы, төтеншеліктер, ескерту
21:35, 17 желтоқсан 2025
"Тұман, көктайғақ". Алматылық төтеншеліктер қала тұрғындарына ескерту жасады
Құтқарушылар алматылықтарға қолайсыз ауа райына байланысты үндеу жасады
18:10, 07 желтоқсан 2025
Құтқарушылар алматылықтарға қолайсыз ауа райына байланысты үндеу жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: КФФ
19:18, Бүгін
Форвард сборной Казахстана Омиртаев может вернуться в "Актобе"
Фото: КХЛ
18:49, Бүгін
Уроженец Караганды Панин продлил контракт с "Салаватом Юлаевым"
Фото: КХЛ
18:14, Бүгін
"Сибирь" подписала двухлетний контракт с экс-защитником "Барыса" Мищенко
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
17:44, Бүгін
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: