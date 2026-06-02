"Алматыда қатты жел тұрады". Төтеншеліктер қауіпсіздік шараларын сақтауды ескертті
Осыған байланысты төтеншеліктер қала тұрғындарына жүгініп, қауіпсіздік шаралары бойынша ұсыныстарымен бөлісті.
Алматы қалалық ТЖД атап өткендей, ауа райының нашарлауына байланысты демалғысы келетіндерге тауға шығудан бас тарту, ал жүргізушілерге көліктерін ағаштардың астына қоймау ұсынылады.
Синоптиктердің мәліметінше, мегаполисте найзағай ойнап, секундына 18 метр жылдамдықпен солтүстік-батыстан қатты жел тұрады деп болжанады.
Қолайсыз ауа райы Бостандық және Медеу аудандарының таулы аймақтарын қамтиды. Мұнда секундына соққан желдің жылдамдығы 15-20 метрді қамтиды, аздап жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі.
"Дауыл ескертуге байланысты адамдарға ағаштардың, жарнамалық құрылымдардың және электр желілерінің маңызда тұрмау, сондай-ақ көліктерді ағаштың саясына және ықтимал қауіпті нысандардың жанына қалдырмау ұсынылады", - дейді ТЖД қызметкерлері 2026 жылғы 2 маусымда қала тұрғындарына.
Сонымен қатар, құтқарушылар қолайсыз ауа райы басылмайынша тауға барудан бас тарта тұруға кеңес береді. Төтенше жағдайлар туындаған жағдайда дереу 112 нөміріне хабарласу сұралады.
Бұған дейін синоптиктер еліміздің бес өңірінде аптап ыстық болатынын ескерткен еді.