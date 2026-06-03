Перизат Қайрат пен Қуандық Бишімбаев рақымшылыққа ілігуі мүмкін бе
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 3 маусымда Мәжілісте өткен брифингте Ішкі істер вице-министрі Санжар Әділов Перизат Қайрат пен Қуандық Бишімбаевқа рақымшылықтың қолданылу мүмкіндігі туралы сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оған бұл сұрақты журналистер қойды.
"Сіздер атап өткен тұлғаларға қатысты айтарым – менің жауабым: үзілді-кесілді жоқ", – деді Әділов.
Оның айтуынша, бұған Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі кедергі келтіреді.
"Өйткені Қылмыстық кодекстің 78-бабы терроризмге, экстремизмге, мемлекеттік опасыздыққа, сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстар жасаған, сондай-ақ қылмыстық топ құрамында әрекет еткен адамдарға амнистия қолдануға тікелей тыйым салады. Сондықтан бұл тұлғаларға рақымшылық қолдану мәселесі мүлде қарастырылмайды және алдағы уақытта да қаралмайды", – деп түсіндірді вице-министр.
Бұған дейін Қазақстанда жемқорлар, педофилдер мен лаңкестер рақымшылыққа ілікпейтіндігін жазғанбыз.
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