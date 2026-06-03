#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Перизат Қайрат пен Қуандық Бишімбаев рақымшылыққа ілігуі мүмкін бе

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.06.2026 12:12 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 3 маусымда Мәжілісте өткен брифингте Ішкі істер вице-министрі Санжар Әділов Перизат Қайрат пен Қуандық Бишімбаевқа рақымшылықтың қолданылу мүмкіндігі туралы сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оған бұл сұрақты журналистер қойды.

"Сіздер атап өткен тұлғаларға қатысты айтарым – менің жауабым: үзілді-кесілді жоқ", – деді Әділов.

Оның айтуынша, бұған Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі кедергі келтіреді.

"Өйткені Қылмыстық кодекстің 78-бабы терроризмге, экстремизмге, мемлекеттік опасыздыққа, сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстар жасаған, сондай-ақ қылмыстық топ құрамында әрекет еткен адамдарға амнистия қолдануға тікелей тыйым салады. Сондықтан бұл тұлғаларға рақымшылық қолдану мәселесі мүлде қарастырылмайды және алдағы уақытта да қаралмайды", – деп түсіндірді вице-министр.

Бұған дейін Қазақстанда жемқорлар, педофилдер мен лаңкестер рақымшылыққа ілікпейтіндігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
12:56, Бүгін
Қаржы министрлігі қазақстандық кәсіпкерлердің деректері тарап кетті деген ақпаратты жоққа шығарды
Қазақстанда марихуананы заңдастыру мәселесіне Ішкі істер министрлігі түсініктеме берді
14:51, 19 желтоқсан 2024
Қазақстанда марихуананы заңдастыру мәселесіне Ішкі істер министрлігі түсініктеме берді
Самокат, велосипед, мемлекеттік нөмір, Санжар Әділов
17:51, 16 сәуір 2025
Қазақстанда "самокаттар" мен велосипедтерге де мемлекеттік нөмір тағу міндеттелуі мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Универсальность против травм: почему Бахтиёр Зайнутдинов может покинуть &quot;Динамо&quot;
14:28, Бүгін
Универсальность против травм: почему Бахтиёр Зайнутдинов может покинуть "Динамо"
Финал Национальной лиги РК &quot;Астана&quot; - &quot;Каспий&quot;
14:04, Бүгін
"Превзошли и ожидания, и бюджет": руководство "Астаны" подвело итоги сезона
Соболенко худшая по передвижению по корту
14:02, Бүгін
Соболенко оказалась худшей среди четвертьфиналисток "Ролан Гаррос" по передвижению на корте
Азамат Даулетбеков
13:42, Бүгін
Топовые борцы из Казахстана Даулетбеков и Еркебаева будут выступать в международной лиге
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: