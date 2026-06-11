#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Жанәбіловтар рақымшылыққа ілігуі мүмкін бе - ІІМ жауап берді

Жанәбіловтар рақымшылыққа ілігуі мүмкін бе - ІІМ жауап берді , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 15:38 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2026 жылғы 11 маусымда Сенат кулуарында Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов блогерлер Ерболат Жанәбілов пен Эльмира Төлегеноваға рақымшылық қолдану мүмкіндігіне қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер сот үкімі шыққан блогерлердің рақымшылыққа ілінуі мүмкін бе деген сұрақ қойды.

Санжар Әділов бұл сұраққа нақты жауап берді:

"Жанәбіловтар бойынша жауап біржақты: жоқ. Олар рақымшылыққа жатпайды. Оларға қатысты қылмыстық жауапкершіліктен босату түріндегі де, жазаны қысқарту түріндегі де рақымшылық қолданылмайды. Аталған бап бойынша оларға рақымшылық тікелей қолданылмайды", – деді ол.

Айта кетейік, 2026 жылғы 27 сәуірде Астана қаласында блогерлер Ерболат Жанәбылов пен Эльмира Төлегеноваға қатысты сот үкімі шыққан болатын. Сот шешімімен Ерболат Жанабылов Қылмыстық кодекстің 214-бабы 2-бөлігі 2-тармағы ("Заңсыз кәсіпкерлік") және 218-бабы 2-бөлігі 1-тармағы ("Қылмыстық жолмен алынған ақшаны немесе өзге мүлікті заңдастыру") бойынша кінәлі деп танылды. Оған 2 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, мүлкі тәркіленді. Алайда сот Қылмыстық кодекстің 63-бабы 1-бөлігіне сәйкес жазаны шартты деп танып, пробациялық бақылау белгіледі. Эльмира Төлегенова да осы баптар бойынша кінәлі деп танылып, 2 жыл бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Сот шешімімен жазаны өтеу мерзімі 2 жылға кейінге қалдырылып, мүлкі тәркіленді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақнар Гүлстанның ісі бойынша күдіктілер бар ма
16:29, Бүгін
Ақнар Гүлстанның ісі бойынша күдіктілер бар ма
Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения
12:12, 03 маусым 2026
Перизат Қайрат пен Қуандық Бишімбаев рақымшылыққа ілігуі мүмкін бе
Нұрай Серікбайдың ісі: ІІМ тергеудің аяқталу мерзімін атады
16:08, 04 маусым 2026
Нұрай Серікбайдың ісі: ІІМ тергеудің аяқталу мерзімін атады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Белорусский защитник Руслан Юденков официально перешёл в &quot;Иртыш&quot;
16:25, Бүгін
Белорусский защитник Руслан Юденков официально перешёл в "Иртыш"
Александр Шевченко
16:11, Бүгін
Александр Шевченко устроил двухчасовой "марафон" с соперником из третьей сотни рейтинга
Депутат раскритиковал новый стадион в Астане
15:53, Бүгін
"Стадион для райцентра": депутат Каскарауов о спорткомплексе в Астане за 17 миллиардов
Жавохир Умматалиев
15:35, Бүгін
Сборная Узбекистана по боксу отправляет звёздный состав с казахом Махановым на Кубок мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: