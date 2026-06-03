Кипр президенті Астанаға жолаушылар рейсімен ұшып келді
Сурет: Telegram/airastana
Кипр президенті Никос Христодулидис Ларнака – Астана бағыты бойынша жаңа рейстің алғашқы жолаушыларының бірі болды. Сапарды Air Astana әуекомпаниясы орындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 3 маусымда әуекомпанияның баспасөз қызметі мәлімдеді.
"Кипр Президенті Никос Христодулидис 2 маусымда Air Astana әуекомпаниясының Ларнака – Астана бағыты бойынша жаңа рейсінің алғашқы жолаушыларының бірі болып, Астанаға ресми сапармен ұшып келді".
Атап өтілгендей, Кипрге маусымдық рейстер қыркүйек айына дейін Астана мен Алматыдан Airbus A321LR әуе кемесімен жасалады.
Ларнака қаласы – Кипрдің оңтүстік-шығыс жағалауында орналасқан, елдің ірі қаржы орталықтарының бірі әрі аралдағы ең танымал туристік бағыттардың қатарына жатады.
Бұған дейін жазғанымыздай, 3 маусым күні өтетін келіссөздер барысында президенттер сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық байланыстарға басымдық беретін екіжақты ынтымақтастықты кеңейту перспективасын талқылайды. Сондай-ақ бірқатар құжатқа қол қою жоспарланған.
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