#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Никос Христодулидис өзі ұшып келген жолаушылар рейсі жайлы пікір білдірді

Никос Христодулидис өзі ұшып келген жолаушылар рейсі жайлы пікір білдірді , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.06.2026 12:40 Сурет: akorda.kz
Қазақстан және Кипр президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев сөз басында Никос Христодулидистің соңғы рет Қазақстанға 2019 жылы Сыртқы істер министрі ретінде келгенін еске алды.

"2019 жылы Сыртқы істер министрі лауазымын атқарып жүргеніңізде елімізге келіп, Қазақстанның Еуропа Одағындағы сенімді досы әрі қолдаушысы ретінде әрекет ететініңізді мәлімдеген едіңіз. Бүгінде біз айтарлықтай нәтижеге қол жеткіздік деп сеніммен айтуға болады. Мемлекеттеріміздің астаналарында елшіліктерімізді аштық. Екі ел арасында тікелей әуе рейсі іске қосылды, басқа да бірқатар маңызды жоба жүзеге асырылды. Дегенмен екіжақты ықпалдастықты кеңейту үшін әлеуетіміз жеткілікті деп ойлаймын. Өз тарапымнан көптеген бағытта ынтымақтастығымызды одан әрі дамытуға күш салуға дайынмын",- деді ол.

Өз кезегінде, Никос Христодулидис екі ел арасында тікелей қатынайтын жаңа рейс туралы пікір білдірді.

"Сіздің еліңізге Кипрден тікелей қатынайтын алғашқы рейс арқылы іскерлік делегация өкілдерімен бірге ұшып келгеніме өте қуаныштымын. Елдеріміздің әлеуеті мол. Бүгінгі келіссөздер өзара ынтымақтастықты арттыруға септігін тигізеді деп санаймын. Сондай-ақ Қазақстанға басқа лауазымда келіп отырмын. Қазіргі уақытта еліміз Еуропа Одағы Кеңесіне төрағалық етіп жатыр. Аталған өңірдің маңызын және Қазақстанның ерекшеліктерін ескере отырып, Еуропа Одағы мен Қазақстан арасындағы ықпалдастықты одан әрі ілгерілету жолдарын талқылауға әзірмін".Никос Христодулидис

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға ресми сапармен келген Кипр президентін қалай қарсы алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Никос Христодулидис кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
14:49, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Никос Христодулидис кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
Эмомали Рахмон, Қасым-Жомарт Тоқаев, кездесу, Астана
18:10, 25 тамыз 2023
Эмомали Рахмон Қазақстан Президентіне қонақжайлылығы үшін ризашылығын білдірді
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Израиль Президенті Ицхак Герцог шағын құрамда келіссөз жүргізді
18:01, 27 сәуір 2026
Ынтымақтастықтың әлеуеті орасан зор - Израиль президенті Қазақстан жайлы пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Универсальность против травм: почему Бахтиёр Зайнутдинов может покинуть &quot;Динамо&quot;
14:28, Бүгін
Универсальность против травм: почему Бахтиёр Зайнутдинов может покинуть "Динамо"
Финал Национальной лиги РК &quot;Астана&quot; - &quot;Каспий&quot;
14:04, Бүгін
"Превзошли и ожидания, и бюджет": руководство "Астаны" подвело итоги сезона
Соболенко худшая по передвижению по корту
14:02, Бүгін
Соболенко оказалась худшей среди четвертьфиналисток "Ролан Гаррос" по передвижению на корте
Азамат Даулетбеков
13:42, Бүгін
Топовые борцы из Казахстана Даулетбеков и Еркебаева будут выступать в международной лиге
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: