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Қоғам

Астанадағы Тілендиев даңғылы бір айға жабылады

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, знак дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 11:10 Фото: pexels
Астанада "Тілендиев даңғылы мен Бейсекова көшесінің қиылысында көлік айрығын салу" жобасы аясында Тілендиев даңғылында жол жұмысы басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осыған байланысты 6 маусым мен 6 шілде аралығында аталған учаскеде көлік қозғалысы ішінара жабылатын болады.

Бұл ретте көлік қозғалысы екі бағытта жолдың бір жағымен ұйымдастырылады.


"Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлап, мүмкін болатын өзгерістерді ескеруі қажет", - делінген хабарламада.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықтарды азайту мақсатында уақытша жол белгілері мен бағыттаушы көрсеткіштер орнатылады.

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Айдос Қали
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