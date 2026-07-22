#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
469.59
536.22
5.96
Қоғам

22 шілдеден бастап Астанадан Тілендиев даңғылы арқылы шығу бағыты өзгереді: жүргізушілер нені білуі керек

Бизнес-центры в Астане, БЦ, новостройки в Астане, высотные дома, жилые дома Астаны, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Астане, ЖК в Астане, Астана, город Астана, виды города Астаны, виды Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 16:44 Фото: pixabay
Астанада Тілендиев даңғылында жол қозғалысына бес күнге шектеу енгізіледі. Осыған байланысты қаладан шығу бағыты уақытша өзгереді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 22 шілдеде елорда әкімдігінде айтылды.

"Н. Тілендиев даңғылының Баршын көшесінен көлік жолайрығына дейінгі учаскесінде жол төсеміне жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты, ағымдағы жылдың 22–26 шілде аралығында аталған учаскеде көлік қозғалысы ішінара шектеледі".

Ведомство атап өткендей, қалаға кіру қозғалысы әдеттегі режимде жүзеге асырылады.

"Қаладан шығу қозғалысы ұсынылған уақытша жол жүру сызбасына сәйкес ұйымдастырылады",- деп ескертті Астана әкімдігі.

Жүргізушілерден жол бағытын алдын ала жоспарлап, уақытша жол белгілерінің талаптарын сақтау сұралды.

22 шілдеден бастап Астанадан Тілендиев даңғылы арқылы шығу бағыты өзгереді: жүргізушілер нені білуі керек, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 16:44

Сурет: Астана әкімдігі

Бұған дейін Қазақстандағы тас жолдарда жазғы шектеулер енгізілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, знак дорожные работы
11:10, 04 маусым 2026
Астанадағы Тілендиев даңғылы бір айға жабылады
1 наурыздан бастап Шамалған стансасы маңында қозғалыс өзгереді: жүргізушілер нені білуі керек
17:29, 27 ақпан 2025
1 наурыздан бастап Шамалған стансасы маңында қозғалыс өзгереді: жүргізушілер нені білуі керек
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
09:58, 27 наурыз 2026
Алматыда Жамақаев көшесінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Джош Хокит
17:53, Бүгін
"Как Алекс Перейра оказался на четвёртой строчке": Хокит проехался по рейтингу UFC
Камилла Рахимова
17:44, Бүгін
Три теннисистки из России сыграют за Узбекистан на US Open
Экс-главный тренер сборной Казахстана Черчесов назвал недостаток чемпионата мира 2026
17:30, Бүгін
Экс-главный тренер сборной Казахстана Черчесов назвал жирный минус чемпионата мира
Алекс Перейра
17:19, Бүгін
"Ты там вообще ещё жив": Перейра жёстко ответил Анкалаеву о завершении трилогии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: