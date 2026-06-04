4 маусымда Астана мен Алматыда шетел валюталары қаншадан саудаланып жатыр
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 489,31 теңге, еуро – 568,33 теңге, рубль – 6,63 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі бағам
Астана
Астанада доллардың орташа сатып алу бағамы – 484 теңге, сату – 491 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 563 теңге, сату – 573 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,27 теңге, сату – 6,57 теңге.
Алматы
Алматыда доллардың орташа сатып алу бағамы – 485,4 теңге, сату – 488 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 567,4 теңге, сату – 569,5 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,36 теңге, сату – 6,53 теңге.
Шымкент
Шымкентте доллардың орташа сатып алу бағамы – 486,2 теңге, сату – 488,6 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 562,5 теңге, сату – 568,7 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,41 теңге, сату – 6,51 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары тек материал жазылған сәтте өзекті. Уақытқа байланысты шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.