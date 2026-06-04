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Қоғам

4 маусымда Астана мен Алматыда шетел валюталары қаншадан саудаланып жатыр

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 11:20 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 4 маусым (11:08 жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын ұсынады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 489,31 теңге, еуро – 568,33 теңге, рубль – 6,63 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі бағам

Астана

Астанада доллардың орташа сатып алу бағамы – 484 теңге, сату – 491 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 563 теңге, сату – 573 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,27 теңге, сату – 6,57 теңге.

Алматы

Алматыда доллардың орташа сатып алу бағамы – 485,4 теңге, сату – 488 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 567,4 теңге, сату – 569,5 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,36 теңге, сату – 6,53 теңге.

Шымкент

Шымкентте доллардың орташа сатып алу бағамы – 486,2 теңге, сату – 488,6 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 562,5 теңге, сату – 568,7 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,41 теңге, сату – 6,51 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары тек материал жазылған сәтте өзекті. Уақытқа байланысты шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.

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Айдос Қали
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