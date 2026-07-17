Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары – 17 шілде
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 17 шілдедегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 472,34 теңге, еуро – 541,25 теңге, рубль – 6,01 теңге.
Астана қаласы
- Доллар: сатып алу – 467 теңге, сату – 474 теңге.
- Еуро: сатып алу – 534 теңге, сату – 544 теңге.
- Рубль: сатып алу – 5,56 теңге, сату – 5,86 теңге.
Алматы қаласы
- Доллар: сатып алу – 469,8 теңге, сату – 473 теңге.
- Еуро: сатып алу – 538,6 теңге, сату – 544 теңге.
- Рубль: сатып алу – 5,67 теңге, сату – 5,82 теңге.
Шымкент қаласы
- Доллар: сатып алу – 470 теңге, сату – 472 теңге.
- Еуро: сатып алу – 537,3 теңге, сату – 543 теңге.
- Рубль: сатып алу – 5,68 теңге, сату – 5,76 теңге.
Айта кетейік, валюта бағамдары материал дайындалған уақыттағы мәліметтерге негізделген. Бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.
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