#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
485.95
565.74
6.83
Қаржы

Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары – 3 шілде

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 11:25 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 3 шілдедегі сағат 11:13-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 474,47 теңге, еуро – 541,37 теңге, рубль – 6,08 теңге.

Астана қаласы

  • Доллар: сатып алу – 471 теңге, сату – 478 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 540,5 теңге, сату – 548 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 5,75 теңге, сату – 6,05 теңге.

Алматы қаласы

  • Доллар: сатып алу – 472,6 теңге, сату – 475,1 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 562 теңге, сату – 546,1 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 5,84 теңге, сату – 5,99 теңге.

Шымкент қаласы

  • Доллар: сатып алу – 473,3 теңге, сату – 475,6 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 540,1 теңге, сату – 546,8 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 5,83 теңге, сату – 5,94 теңге.

Айта кетейік, валюта бағамдары материал дайындалған уақыттағы мәліметтерге негізделген. Бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:40, 11 маусым 2026
Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары – 11 маусым
Разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, курс валют, обмен валюты, курс валюты, доллары, евро
11:33, 09 маусым 2026
Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары - 9 маусым
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:46, 02 маусым 2026
Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары - 2 маусым
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Юный форвард &quot;Актобе&quot; Латурнус заинтересовал греческий &quot;Панатинаикос&quot;
11:07, Бүгін
Юный форвард "Актобе" Латурнус заинтересовал греческий "Панатинаикос"
Казахстанские девушки неудачно стартовали на ЧА по борьбе в Таиланде
10:40, Бүгін
Казахстанские девушки стартовали на чемпионате Азии по борьбе в Таиланде
Статистика матча Бублик - Тиафо
09:50, Бүгін
Бублик имеет хорошие шансы победить Тиафо и выйти в четвёртый круг "Уимблдона"
Подавляющая статистка: какие шансы у Рыбакиной преодолеть третий круг &quot;Уимблдона-2026&quot;
09:18, Бүгін
Подавляющая статистка: какие шансы у Рыбакиной преодолеть третий круг "Уимблдона-2026"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: