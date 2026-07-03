Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары – 3 шілде
Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 3 шілдедегі сағат 11:13-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 474,47 теңге, еуро – 541,37 теңге, рубль – 6,08 теңге.
Астана қаласы
- Доллар: сатып алу – 471 теңге, сату – 478 теңге.
- Еуро: сатып алу – 540,5 теңге, сату – 548 теңге.
- Рубль: сатып алу – 5,75 теңге, сату – 6,05 теңге.
Алматы қаласы
- Доллар: сатып алу – 472,6 теңге, сату – 475,1 теңге.
- Еуро: сатып алу – 562 теңге, сату – 546,1 теңге.
- Рубль: сатып алу – 5,84 теңге, сату – 5,99 теңге.
Шымкент қаласы
- Доллар: сатып алу – 473,3 теңге, сату – 475,6 теңге.
- Еуро: сатып алу – 540,1 теңге, сату – 546,8 теңге.
- Рубль: сатып алу – 5,83 теңге, сату – 5,94 теңге.
Айта кетейік, валюта бағамдары материал дайындалған уақыттағы мәліметтерге негізделген. Бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.
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