Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары - 9 маусым
Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 9 маусымдағы сағат 11:13-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 484,78 теңге, еуро – 558,66 теңге, рубль – 6,6 теңге.
Астана қаласы
- Доллар: сатып алу – 486 теңге, сату – 493 теңге.
- Еуро: сатып алу – 562 теңге, сату – 572 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,4 теңге, сату – 6,7 теңге.
Алматы қаласы
- Доллар: сатып алу – 489 теңге, сату – 491,6 теңге.
- Еуро: сатып алу – 563,1 теңге, сату – 568,7 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,46 теңге, сату – 6,60 теңге.
Шымкент қаласы
- Доллар: сатып алу – 489,6 теңге, сату – 491,7 теңге.
- Еуро: сатып алу – 563 теңге, сату – 569,2 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,51 теңге, сату – 6,58 теңге.
Айта кетейік, валюта бағамдары материал дайындалған уақыттағы мәліметтерге негізделген. Бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.
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