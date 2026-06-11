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Қаржы

Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары – 11 маусым

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 11:40 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 11 маусымдағы сағат 11:13-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 488,59 теңге, еуро – 564,37 теңге, рубль – 6,79 теңге.

Астана қаласы

  • Доллар: сатып алу – 485 теңге, сату – 492 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 562 теңге, сату – 572 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,5 теңге, сату – 6,8 теңге.

Алматы қаласы

  • Доллар: сатып алу – 487,95 теңге, сату – 490,1 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 562 теңге, сату – 570 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,56 теңге, сату – 6,69 теңге.

Шымкент қаласы

  • Доллар: сатып алу – 488 теңге, сату – 489,7 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 563 теңге, сату – 567,8 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,60 теңге, сату – 6,66 теңге.

Айта кетейік, валюта бағамдары материал дайындалған уақыттағы мәліметтерге негізделген. Бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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