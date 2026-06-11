Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары – 11 маусым
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 11 маусымдағы сағат 11:13-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 488,59 теңге, еуро – 564,37 теңге, рубль – 6,79 теңге.
Астана қаласы
- Доллар: сатып алу – 485 теңге, сату – 492 теңге.
- Еуро: сатып алу – 562 теңге, сату – 572 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,5 теңге, сату – 6,8 теңге.
Алматы қаласы
- Доллар: сатып алу – 487,95 теңге, сату – 490,1 теңге.
- Еуро: сатып алу – 562 теңге, сату – 570 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,56 теңге, сату – 6,69 теңге.
Шымкент қаласы
- Доллар: сатып алу – 488 теңге, сату – 489,7 теңге.
- Еуро: сатып алу – 563 теңге, сату – 567,8 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,60 теңге, сату – 6,66 теңге.
Айта кетейік, валюта бағамдары материал дайындалған уақыттағы мәліметтерге негізделген. Бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.
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