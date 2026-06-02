Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары - 2 маусым
Zakon.kz 2026 жылғы 2 маусымдағы сағат 11:13-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 488,96 теңге, еуро – 569,49 теңге, рубль – 6,81 теңге.
Астана қаласы
- Доллар: сатып алу – 489 теңге, сату – 496 теңге.
- Еуро: сатып алу – 565 теңге, сату – 575 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,85 теңге.
Алматы қаласы
- Доллар: сатып алу – 492,5 теңге, сату – 495,3 теңге.
- Еуро: сатып алу – 571,2 теңге, сату – 576,5 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,57 теңге, сату – 6,7 теңге.
Шымкент қаласы
- Доллар: сатып алу – 493 теңге, сату – 495,4 теңге.
- Еуро: сатып алу – 569,2 теңге, сату – 576 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,58 теңге, сату – 6,66 теңге.
Айта кетейік, валюта бағамдары материал дайындалған уақыттағы мәліметтерге негізделген. Бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.
