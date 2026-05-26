26 мамырдағы валюта бағамдары: Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас бағамы
Zakon.kz 2026 жылғы 26 мамырдағы сағат 11:13-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 472,48 теңге, еуро – 550,06 теңге, рубль – 6,59 теңге.
Астана қаласы
Доллар: сатып алу – 470 теңге, сату – 477 теңге.
Еуро: сатып алу – 546 теңге, сату – 556 теңге.
Рубль: сатып алу – 6,2 теңге, сату – 6,5 теңге.
Алматы қаласы
Доллар: сатып алу – 473 теңге, сату – 476 теңге.
Еуро: сатып алу – 548,3 теңге, сату – 554 теңге.
Рубль: сатып алу – 6,34 теңге, сату – 6,47 теңге.
Шымкент қаласы
Доллар: сатып алу – 474,6 теңге, сату – 477 теңге.
Еуро: сатып алу – 547,4 теңге, сату – 557,4 теңге.
Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,44 теңге.
Айта кетейік, валюта бағамдары материал дайындалған уақыттағы мәліметтерге негізделген. Бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.
