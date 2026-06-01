Астана мен Алматыдағы 1 маусымдағы валюта бағамдары
Zakon.kz 2026 жылғы 1 маусымдағы сағат 11:13-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 485,95 теңге, еуро – 565,74 теңге, рубль – 6,83 теңге.
Астана қаласы
- Доллар: сатып алу – 482,2 теңге, сату – 489,2 теңге.
- Еуро: сатып алу – 560,2 теңге, сату – 570,2 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,51 теңге, сату – 6,81 теңге.
Алматы қаласы
- Доллар: сатып алу – 486 теңге, сату – 493,3 теңге.
- Еуро: сатып алу – 566,5 теңге, сату – 571,6 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,53 теңге, сату – 6,67 теңге.
Шымкент қаласы
- Доллар: сатып алу – 487,7 теңге, сату – 489,7 теңге.
- Еуро: сатып алу – 564,3 теңге, сату – 571 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,59 теңге, сату – 6,66 теңге.
Айта кетейік, валюта бағамдары материал дайындалған уақыттағы мәліметтерге негізделген. Бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.
