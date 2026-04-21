Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 11:26 Фото: freepik
2026 жылғы 21 сәуірдегі (сағат 11:08 жағдайы бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 469,49 теңге, еуро – 552,59 теңге, рубль – 6,24 теңге.

Астана

Доллар бағамы

Астанада доллардың орташа сатып алу бағасы – 464 теңге, сату бағасы – 471 теңге.

Еуро бағамы

Еуроның орташа сатып алу бағасы – 547,1 теңге, сату бағасы – 557 теңге.

Рубль бағамы

Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 5,09 теңге, сату бағасы – 6,39 теңге.

Алматы

Доллар бағамы

Алматыда доллардың орташа сатып алу бағасы – 465,3 теңге, сату бағасы – 467,7 теңге.

Еуро бағамы

Еуроның орташа сатып алу бағасы – 548,1 теңге, сату бағасы – 553,4 теңге.

Рубль бағамы

Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 6,07 теңге, сату бағасы – 6,19 теңге.

Шымкент

Доллар бағамы

Шымкентте доллардың орташа сатып алу бағасы – 465,9 теңге, сату бағасы – 467,9 теңге.

Еуро бағамы

Еуроның орташа сатып алу бағасы – 548 теңге, сату бағасы – 553 теңге.

Рубль бағамы

Рубль бойынша сатып алу және сату бағамдары туралы мәлімет берілмеген.

Шымкентте рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,10 теңге, сату бағамы – 6,17 теңге.

Аталған валюта бағамдары материал дайындалған сәтке ғана өзекті болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамдары өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 2 қазан
12:01, 02 қазан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 2 қазан
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 29 қыркүйек
12:39, 29 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 29 қыркүйек
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 20 қазан
11:31, 20 қазан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 20 қазан
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
13:12, Бүгін
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
13:06, Бүгін
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
Рыбакина сообщила неприятные новости после триумфа в Штутгарте
12:45, Бүгін
Рыбакина сообщила неприятные новости после триумфа в Штутгарте
Раскрыты подробности: почему Штефан Таркович предпочёл "Актобе" работе в Словакии
12:25, Бүгін
Раскрыты подробности: почему Штефан Таркович предпочёл "Актобе" работе в Словакии
