Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 469,49 теңге, еуро – 552,59 теңге, рубль – 6,24 теңге.
Астана
Доллар бағамы
Астанада доллардың орташа сатып алу бағасы – 464 теңге, сату бағасы – 471 теңге.
Еуро бағамы
Еуроның орташа сатып алу бағасы – 547,1 теңге, сату бағасы – 557 теңге.
Рубль бағамы
Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 5,09 теңге, сату бағасы – 6,39 теңге.
Алматы
Доллар бағамы
Алматыда доллардың орташа сатып алу бағасы – 465,3 теңге, сату бағасы – 467,7 теңге.
Еуро бағамы
Еуроның орташа сатып алу бағасы – 548,1 теңге, сату бағасы – 553,4 теңге.
Рубль бағамы
Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 6,07 теңге, сату бағасы – 6,19 теңге.
Шымкент
Доллар бағамы
Шымкентте доллардың орташа сатып алу бағасы – 465,9 теңге, сату бағасы – 467,9 теңге.
Еуро бағамы
Еуроның орташа сатып алу бағасы – 548 теңге, сату бағасы – 553 теңге.
Рубль бағамы
Рубль бойынша сатып алу және сату бағамдары туралы мәлімет берілмеген.
Шымкентте рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,10 теңге, сату бағамы – 6,17 теңге.
Аталған валюта бағамдары материал дайындалған сәтке ғана өзекті болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамдары өзгеруі мүмкін.