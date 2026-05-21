Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары - 21 мамыр
Zakon.kz 2026 жылғы 21 мамыр сағат 11:05-тегі Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша:
- АҚШ доллары – 471,77 теңге
- Еуро – 547,25 теңге
- Ресей рублі – 6,6 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 468 тг, сату – 475 тг
Еуро: сатып алу – 544 тг, сату – 554 тг
Рубль: сатып алу – 6,4 тг, сату – 6,7 тг
Алматы
Доллар: сатып алу – 470,7 тг, сату – 472,7 тг
Еуро: сатып алу – 547 тг, сату – 552 тг
Рубль: сатып алу – 6,39 тг, сату – 6,54 тг
Шымкент
Доллар: сатып алу – 471,5 тг, сату – 473,5 тг
Еуро: сатып алу – 545,5 тг, сату – 550 тг
Рубль: сатып алу – 6,44 тг, сату – 6,52 тг
Айта кетейік, көрсетілген бағамдар жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақытқа қарай валюта бағамдары өзгеруі мүмкін.
