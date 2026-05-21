Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары - 21 мамыр

Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 21 мамыр сағат 11:05-тегі Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша:

  •  АҚШ доллары – 471,77 теңге
  •  Еуро – 547,25 теңге
  •  Ресей рублі – 6,6 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 468 тг, сату – 475 тг

Еуро: сатып алу – 544 тг, сату – 554 тг

Рубль: сатып алу – 6,4 тг, сату – 6,7 тг

Алматы

Доллар: сатып алу – 470,7 тг, сату – 472,7 тг

Еуро: сатып алу – 547 тг, сату – 552 тг

Рубль: сатып алу – 6,39 тг, сату – 6,54 тг

Шымкент

Доллар: сатып алу – 471,5 тг, сату – 473,5 тг

Еуро: сатып алу – 545,5 тг, сату – 550 тг

Рубль: сатып алу – 6,44 тг, сату – 6,52 тг

Айта кетейік, көрсетілген бағамдар жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақытқа қарай валюта бағамдары өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
11:26, 21 сәуір 2026
11:26, 21 сәуір 2026
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
11:28, 04 мамыр 2026
11:28, 04 мамыр 2026
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 4 мамыр
11:07, 14 мамыр 2026
11:07, 14 мамыр 2026
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары - 14 мамыр
