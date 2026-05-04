Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 4 мамыр
Zakon.kz 2026 жылғы 4 мамырдағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық банкі мәліметінше, ресми бағамдар: доллар – 462,91 теңге, еуро – 542,16 теңге, рубль – 6,16 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 459 ₸, сату – 466 ₸
Еуро: сатып алу – 537 ₸, сату – 547 ₸
Рубль: сатып алу – 5,94 ₸, сату – 6,25 ₸
Алматы
Доллар: сатып алу – 462,5 ₸, сату – 464,5 ₸
Еуро: сатып алу – 542,5 ₸, сату – 547,2 ₸
Рубль: сатып алу – 5,95 ₸, сату – 6,08 ₸
Шымкент
Доллар: сатып алу – 463,9 ₸, сату – 465,9 ₸
Еуро: сатып алу – 540,8 ₸, сату – 545,5 ₸
Рубль: сатып алу – 6,01 ₸, сату – 6,09 ₸
Айта кетейік, көрсетілген бағамдар тек материал жазылған сәттегі деректер. Валюта бағамдары уақытқа байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
