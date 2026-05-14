Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары - 14 мамыр

Zakon.kz сайты 2026 жылғы 14 мамырдағы (11:07 жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 467,63 теңге, еуро – 547,69 теңге, рубль – 6,36 теңге.

Астана

Доллар:

сатып алу – 469 тг, сату – 476 тг

Еуро:

сатып алу – 548 тг, сату – 558 тг

Рубль:

сатып алу – 6,2 тг, сату – 6,5 тг

Алматы

Доллар:

сатып алу – 472 тг, сату – 475 тг

Еуро:

сатып алу – 550 тг, сату – 556 тг

Рубль:

сатып алу – 6,2 тг, сату – 6,34 тг

Шымкент

Доллар:

сатып алу – 473 тг, сату – 475,2 тг

Еуро:

сатып алу – 549 тг, сату – 555 тг

Рубль:

сатып алу – 6,26 тг, сату – 6,35 тг

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары тек материал жарияланған сәтке өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

