Алматыда есірткі заттарын заңсыз сақтау және тарату фактілері анықталды
Сурет: polisia.kz
Алматыда есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері есірткі құралдарының заңсыз айналымын анықтау және оның жолын кесу мақсатында кешенді жедел-іздестіру шараларын жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Іс-шара нәтижесінде есірткі заттарын заңсыз сақтап, оларды таратуға қатысы бар деген күдікке ілінген азаматтар ұсталды.
Тінту және тексеру барысында өсімдік тектес және синтетикалық есірткі заттары, сондай-ақ оларды өлшеуге, буып-түюге және пайдалануға арналған электронды таразылар мен орау материалдары тәркіленді.
Сонымен қатар жүргізілген жедел шаралар кезінде тыйым салынған өсімдіктерді сақтау деректері анықталып, қарасораға ұқсас өсімдіктердің түптері табылды.
Жедел-іздестіру жұмыстары барысында заңсыз әрекетке қатысы болуы мүмкін тағы бір азамат анықталып, оның тұрғылықты жерінен есірткі заттары, арнайы құрал-жабдықтар және қылмыстық әрекетті дәлелдейтін өзге де айғақ заттар тәркіленді.
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