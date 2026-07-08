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Қоғам

Ақтөбе облысында есірткі алқаптарын анықтауға дрондар қолданылып жатыр

Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.07.2026 15:47 Фото: unsplash
Ақтөбе облысының аумағында есірткі құралдарының заңсыз айналымына қатысты құқық бұзушылықтарды анықтау және жолын кесуге бағытталған республикалық "Қарасора" жедел-профилактикалық іс-шарасы жалғасуда.

Іс-шара барысында заманауи технологияларды қолдануға ерекше көңіл бөлінуде. Полиция қызметкерлері ұшқышсыз ұшу аппараттарын (дрондарды) пайдалану арқылы жетуі қиын аумақтарды әуеден бақылап, құрамында есірткісі бар өсімдіктердің заңсыз егістіктерін жедел анықтауда.

Операцияға арнайы бөлімшелердің қызметкерлері де жұмылдырылып, есірткі құралдарын заңсыз өсіру, сақтау, дайындау және өткізумен айналысатын тұлғаларды анықтау бойынша жедел-іздестіру және профилактикалық жұмыстар жүргізілуде.

Полиция азаматтарды Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға және есірткі құрамды өсімдіктерді заңсыз өсіру, сақтау, дайындау немесе өткізу фактілері туралы ақпарат болған жағдайда дереу полицияға хабарлауға шақырады.

Дрондарды пайдалану құқық бұзушылықтарды дер кезінде анықтап, есірткі қылмысына қарсы күрестің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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