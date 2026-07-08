Жамбыл облысында 71 тонна қарасора жойылды
Жамбыл облысы полиция департаментінің Дельта-Долина ауданаралық есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімінің базасында Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясының курсанттарының қатысуымен кезекті тәжірибелік сабақ өтті.
Іс-шара барысында курсанттар бөлім басшылығы және жедел құраммен кездесіп, есірткі қылмыстарына қарсы жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу тактикасымен танысты.
Сонымен қатар бөлімнің материалдық-техникалық базасын және қызмет барысында қолданылатын заманауи арнайы техниканың мүмкіндіктерін зерделеді.
Есірткі құралдарының заңсыз айналымының алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жөніндегі бірлескен жоспар аясында Шу ауданының құмды аймағында жабайы қарасораны шауып, кейіннен өртеп, жойды.
Атқарылған жұмыстардың нәтижесінде 110 гектар аумақта қамтыған 71 тонна жабайы қарасора жойылды.
Жүргізіліп жатқан жұмыстар есірткінің заңсыз айналымы арналарының жолын кесуге және өңірден тыс жерлерге есірткі шикізатының таралуына жол бермеуге бағытталған.