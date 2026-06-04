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Қоғам

Алматының таулы аймағында кроссовер өзенге құлап кете жаздады: бес адам зардап шекті

Алматының таулы аймағында кроссовер өзенге құлап кете жаздады: бес адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 19:29 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 4 маусымда Алматының таулы аймағында кроссовердің қатысуымен ауыр жол-көлік оқиғасы болды. Автокөлік Алма-Арасан шатқалына апаратын тас жолда қоршауға соғылып, салдарынан бес адам жарақат алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Куәгерлердің айтуынша, Haval M6 маркалы көлік оңтүстік бағытта, шатқалға қарай жоғары көтеріліп келе жатқан. Қауіпті бұрылыста, экологиялық бекет пен өзен үстіндегі көпірге жақын жерде жүргізуші белгісіз себептермен рөлге ие бола алмай қалған.

Оқиғаға куә болғандар жолдың осы қауіпті бөлігінде жылдамдық режимі сақталмауы мүмкін деген болжам айтады.

Алматының таулы аймағында кроссовер өзенге құлап кете жаздады: бес адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 19:29

Сурет: Zakon.kz

Жол талғамайтын көлік металл тосқауылға соғылған. Куәгерлердің айтуынша, қоршау көліктің өзен арнасына құлап кетуінің алдын алған: соққы соншалықты күшті болған, егер қоршау болмағанда көлік бағананы қағып, тастақты еңіске аударылып кетуі мүмкін еді.

Қатты соққыдан кейін Haval жолдың кері бағытына қарай серпілген. Қатты зақымданған көлік жолдың ортасына қарай бұрылып, екі жолақты да толық жауып қалған.

Жол апаты салдарынан көлікте болған бес адам түрлі жарақат алған. Оқиға орнына келген жедел жәрдем бригадалары зардап шеккендердің барлығын медициналық мекемелерге жеткізді.

Алматының таулы аймағында кроссовер өзенге құлап кете жаздады: бес адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 19:29

Сурет: Zakon.kz

Қазір оқиға орнында жол-патрульдік полиция қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Олар қозғалысы тоқтаған учаскеде көлік ағынын реттеп, жол-көлік оқиғасының сызбасын жасап, мән-жайды анықтауда.

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Айдос Қали
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