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Қоғам

Алма-Арасан шатқалындағы жол апатынан бірнеше адам зардап шекті

Алма-Арасан шатқалындағы жол апатынан бірнеше адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.06.2026 16:18 Сурет: Zakon.kz
Алма-Арасан шатқалында Toyota RAV4 пен Hyundai Accent көліктері қатысқан ірі жол-көлік оқиғасы болды. Салдарынан Toyota жүргізушісі мен екі көліктегі жолаушылар түрлі жарақат алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәлімет бойынша, Toyota RAV4 көлігін тізгіндеген қыз оңтүстік бағытта келе жатқан. Қарсы бағытта, солтүстікке қарай Hyundai Accent қозғалып келе жатқан. Hyundai қарсы қозғалыс жолағына шығып кетіп, Toyota көлігімен соқтығысқан.

Алма-Арасан шатқалындағы жол апатынан бірнеше адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.06.2026 16:18

Сурет: Zakon.kz

Қатты соққыдан Toyota жол шетіне ығысқан. Ал Hyundai аударылып, төбесіне түскен күйі жолдан шығып кетіп, ағаш пен газ құбырының тірегіне соғылған.

Алма-Арасан шатқалындағы жол апатынан бірнеше адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.06.2026 16:18

Сурет: Zakon.kz

Апат кезінде Hyundai көлігінің тізгініне нақты кім болғаны әзірше анықталған жоқ. Оқиға куәгерлері мен қатысушылардың айтуынша, көлікте болған адамдар бір-біріне қарама-қайшы жауап беріп, рөлде өзге адамның отырғанын айтып, жауапкершілікті бір-біріне жүктеген.

Алма-Арасан шатқалындағы жол апатынан бірнеше адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.06.2026 16:18

Сурет: Zakon.kz

Жүргізушінің жеке басын анықтау үшін оқиға орнына криминалист шақырылды. Жол апатының мән-жайын полиция анықтап жатыр.

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Айдос Қали
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