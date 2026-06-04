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Қоғам

Израиль мен Ливан арасындағы бітім жарияланғаннан кейін мұнай бағасы төмендеді

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 19:34 Фото: pixabay
Израиль мен Ливан атысты тоқтату туралы келісімге келгеннен кейін әлемдік мұнай бағасы төмендей бастады. Бұл келісім Иран–Израиль қақтығысын аяқтауға бағытталған кеңірек келісім жасалуы мүмкін деген үмітті күшейтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана уақытымен 2026 жылғы 4 маусым сағат 17:20 жағдай бойынша Brent маркалы мұнайдың тамыз айына арналған фьючерстері алдыңғы жабылумен салыстырғанда 3,12% төмендеп, баррелі 94,76 доллар болды. WTI мұнайының шілде фьючерстері 3,43% арзандап, 92,73 долларға түсті, деп хабарлайды РИА Новости.

Алдыңғы күні, 3 маусым сәрсенбіде, Таяу Шығыстағы жағдайдың шиеленісуінен кейін Brent пен WTI шамамен 2% қымбаттаған еді. Бағаның көтерілуі Иранның Кувейтке жасаған шабуылдары және Ормуз бұғазы маңында АҚШ әскери соққыларына байланысты болған.

Сәрсенбінің кешінде Израиль мен Ливан атысты тоқтату режиміне келіскенін мәлімдеді. Бұл Вашингтон мен Тегеран арасындағы ықтимал ымыраға деген үмітті күшейтті, ол өңірдегі әскери қимылдардың тоқтауымен ішінара байланысты.

Сол күні Иран сыртқы істер министрі Аббас Аракчи Тегеран мен Вашингтон арасындағы байланыстар үзілмегенін, бірақ келіссөздерде әзірге ілгерілеу жоқ екенін айтты. Оның айтуынша, тараптар өзара алмасқан келісім мәтіндерін қарастырып жатыр.

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Айдос Қали
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