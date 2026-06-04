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Қоғам

Павлодар облысында ауыл маңындағы жол апатынан жасөспірім көз жұмды

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 21:10 Фото: Zakon.kz
Павлодар облысында ауыл маңындағы жол апатынан жасөспірім көз жұмды. Жол-көлік оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Zakon.kz pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.

Алдын ала мәлімет бойынша, Lada-21214 автокөлігінің жүргізушісі көлік тізгініне ие бола алмай, жол жиегіндегі кюветке аударылған. Апат салдарынан кәмелетке толмаған жолаушы алған жарақаттарынан ауруханада көз жұмды.

Аталған дерек бойынша полиция қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта автокөлік мамандандырылған айып тұрағына қойылып, оқиғаның барлық мән-жайы мен себептері анықталып жатыр.

Павлодар облысының полиция департаменті жүргізушілерге жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауды ескертті. Тәртіп сақшылары белгіленген жылдамдық режимін асырмауға, әсіресе қозғалыс қарқыны жоғары учаскелерде барынша мұқият болуға және көлік құралдарының техникалық жай-күйін тұрақты бақылауда ұстауға үндеді.

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Айдос Қали
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