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Қоғам

Дрондар мен авиация тартылып Қазақстан бойынша ауқымды операция басталды

Полицейский пистолет, пистолет полицейского, полиция, полицейский, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.06.2026 09:38 Фото: Zakon.kz
ІІМ есірткі қылмысына қарсы республикалық операцияны қолға алды. Бұл туралы бүгін, 5 маусымда министрліктің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметіне сүйенсек, 1 маусым мен 31 қазан аралығында Қазақстан Республикасының аумағында есірткі құралдарының заңсыз айналымына байланысты құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алуға, оларды анықтауға және жолын кесуге бағытталған "Қарасора – 2026" республикалық жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізіледі.

Іс-шара барысында негізгі назар құрамында есірткі бар өсімдіктердің заңсыз егістіктері мен олардың жабайы өсетін ошақтарын анықтауға және жоюға, есірткі плантацияларын жоюға, есірткі дайындаумен, тасымалдаумен және өткізумен айналысатын қылмыстық топтардың қызметін тоқтатуға, сондай-ақ есірткі тасымалы арналарының жолын кесуге аударылады.

"Қойылған міндеттерді іске асыру үшін ішкі істер органдарының, Қорғаныс министрлігінің, Ұлттық ұланның және жергілікті атқарушы органдардың едәуір күштері мен құралдары жұмылдырылады. Іс-шара кезеңінде ауқымды рейдтік және жедел-іздестіру шаралары ұйымдастырылып, ауыл шаруашылығы алқаптарына тексерулер жүргізіледі, сондай-ақ заманауи техникалық құралдарды пайдалана отырып аумақтарға мониторинг жасалады",- делінген ақпаратта.

Министрлік өкілдері құрамында есірткі бар өсімдіктерді заңсыз өсіргені, сондай-ақ есірткі құралдарын дайындағаны, сақтағаны, тасымалдағаны және өткізгені үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында қылмыстық жауапкершілік көзделгенін ескертеді.

Бұған дейін Павлодар облысында ауыл маңындағы жол апатынан жасөспірім көз жұмғанын жазғанбыз.

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