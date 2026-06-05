ҰҚК-нің әскери жиындарына қай өңірдегі қазақстандықтар шақырылады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы 2026 жылғы 29 мамырда әскери міндеттілерді 2026 жылы әскери жиындарға шақыру туралы бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"2026 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Жетісу, Жамбыл және Атырау облыстары бойынша департаменттерінде әскери жиындардан өту үшін 270 әскери міндетті күнтізбелік 30 күн мерзімге шақырылсын",- делінген құжатта.
Бұйрық 2026 жылғы 15 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі.
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