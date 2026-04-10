Қоғам

2026 жылы әскери жиындарға 3000 қазақстандық шақырылады

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі 2026 жылғы 31 наурызда әскери міндеттілерді әскери жиындарға шақыру туралы бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұйрыққа сәйкес, 2026 жылы әскери жиындарға 3000 әскери міндетті азамат шақырылады.

Құжат 2026 жылғы 19 сәуірден бастап күшіне енеді.

Әскери жиындарды өткізу мерзімі – 2026 жылдың мамырынан қазанына дейін.

Әскери жиындар – әскери басқару органдары мен уәкілетті мемлекеттік органдар ұйымдастыратын іс-шаралар.

Оның мақсаты – әскери міндеттілер мен азаматтардың әскери даярлығын жетілдіру, білімін арттыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда өткізіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Ұлттық банк валюталық операцияларға қатысты жаңа ережелерді бекітті
09:56, Бүгін
2024 жылы қанша қазақстандық әскери оқуға шақырылады
13:34, 05 сәуір 2024
2026 жылы Шекара қызметінің әскери жиындарына қанша қазақстандық шақырылады
09:21, 12 наурыз 2026
"Кошмар" узбекских боксёров из Казахстана сотворил чудо в финале чемпионата Азии
10:49, Бүгін
Чемпионат Азии по борьбе: автор громкой сенсации на ЧК-2025 проиграл в первой же схватке
10:47, Бүгін
Дастан Сатпаев получил государственную премию "Дарын"
10:38, Бүгін
Футбольные судьи из Узбекистана оказались круче казахстанских: они отработают на ЧМ-2026
10:03, Бүгін
