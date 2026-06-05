"Екі өңірде аптап ыстық болады". Еліміз бойынша 6 маусымға арналған ауа райы болжамы
Сурет: pixabay
Синоптиктер Қазақстан аумағы бойынша алдағы сенбі, 2026 жылғы 6 маусымға арналған ауа райының синоптикалық жағдайы мен қауіпті құбылыстарының болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" РМК деректері бойынша, Павлодар, Абай облыстарында күн қатты ысиды: +35°C дейін.
"Қазақстан аумағындағы ауа райы айтарлықтай өзгеріссіз қалады: солтүстік-батыс циклоны және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктер салдарынан найзағай ойнап, бұршақ түседі, батыста нөсер жаңбыр жауады. Тек еліміздің шығысында жауын-шашынсыз ауа-райы күтіледі. Республика бойынша желдің екпін алады, солтүстікте шаңды дауыл тұрып, түнде және таңертең тұман болады", деп болжанады.
Сондай-ақ еліміздің бірқатар өңірінде жоғары және төтенше өрт қаупі күтіледі:
- Абай, Жетісу, Ұлытау облыстарында, Түркістан облысында, Жамбыл, Павлодар облыстарының батысында, оңтүстігінде, шығысында, Алматы облысының батысында, оңтүстік-шығысында, Қызылорда өңірінің орталығында, оңтүстігінде, шығысында, Қостанай облысының орталығында, солтүстік-батысында, Шығыс Қазақстан облысының орталығында, Ақмола облысының оңтүстігінде, шығысында, Батыс Қазақстан облысының батысында, Қарағанды облысының шығысында, Маңғыстау облысының орталығында жоғары өрт қаупі күтіледі.
- Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, орталығында, Қызылорда облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, солтүстік-шығысында, Түркістан өңірінің орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан облыстарының оңтүстігінде, Жетісу облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде, Абай облысының солтүстік-батысында, оңтүстігінде, орталығында төтенше өрт қаупі күтіледі.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 4, 5 және 6 маусымға арналған еліміздің ең ірі қалалар бойынша ауа райы болжамын жариялаған болатын.
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