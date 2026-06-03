Жаңбыр жауса да, аптап ыстық сақталады: Алматы, Астана мен Шымкентте ауа температурасы жоғарлайды
Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 4, 5 және 6 маусымға арналған еліміздің ең ірі қалалары бойынша ауа райы болжамын жариялады. Жауын-шашын болғанына қарамастан, Астана, Алматы және Шымкентте ыстық ауа райы сақталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астана
- 4 маусым: ауа райы құбылмалы, қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, кейін оңтүстік-батысқа ауысады, жылдамдығы 9–14 м/с.Түнде ауа температурасы +17…+19°С, күндіз +26…+28°С.
- 5 маусым: ауа райы құбылмалы, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с, күндіз екпіні 18 м/с-қа дейін жетеді.Түнде +14…+16°С, күндіз +28…+30°С.
- 6 маусым: ауа райы құбылмалы, күндіз қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай болады. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с.Түнде +15…+17°С, күндіз +26…+28°С.
Алматы
- 4 маусым: ауа райы құбылмалы, жауын-шашынсыз. Жел батыстан 3–8 м/с, түнде екпіні 15 м/с-қа дейін күшейеді.Түнде +17…+19°С, күндіз +29…+31°С.
- 5 маусым: ауа райы құбылмалы, күндіз қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Жел батыстан 3–8 м/с, кей уақытта екпіні 15 м/с-қа жетеді.Түнде +18…+20°С, күндіз +28…+30°С.
- 6 маусым: ауа райы құбылмалы, қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай болады. Жел шығыстан 3–8 м/с, кей сәттерде 15–18 м/с-қа дейін күшейеді.Түнде +17…+19°С, күндіз +26…+28°С.
Шымкент
- 4 маусым: ауа райы құбылмалы, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан 8–13 м/с, екпіні 15–20 м/с-қа жетеді.Түнде +17…+19°С, күндіз +29…+31°С.
- 5 маусым: ауа райы құбылмалы, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан 8–13 м/с.Түнде +16…+18°С, күндіз +31…+33°С.
- 6 маусым: ауа райы құбылмалы, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан 8–13 м/с.Түнде +15…+17°С, күндіз +32…+34°С.
Бұған дейін Бурабайға, Балқаш пен Алакөлге қай бағыттар арқылы көлікпен жайлы жетуге болатындығын жазғанбыз.
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