ШҚО-дағы колонияға сотталған адамға 15 телефон лақтырмақ болғандар ұсталды
Тыйым салынған заттарды тікенекті сым арқылы лақтырмақ болған күдікті қылмыс үстінде ұсталды. ҚР ІІМ-нің 2026 жылғы 6 маусымдағы мәліметіне сәйкес, жас жігітті ШҚО бойынша ҚАЖ департаменті мен №17 мекеме қызметкерлері колонияға іргелес аумақта қолға түсірген.
Жеке тінту барысында күдіктіден бірнеше мұқият оралған түйіншектері бар пакет табылды. Оның ішінде түрлі маркалы 15 смартфон болған. Алдын ала мәлімет бойынша, барлық құрылғы бір сотталған адамға арналуы мүмкін.
Барлық гаджет тәркіленді. Құқық бұзушыны әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін қажетті материалдар жиналып жатыр.
"Оперативтік бөлімшелердің бірлескен жұмысының арқасында тыйым салынған заттарды жеткізу әрекеті дер кезінде тоқтатылды. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріндегі тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету жұмыстары тұрақты негізде жалғасып жатыр", – деді ШҚО бойынша ҚАЖ департаментінің ресми өкілі Салтанат Ожықанова.
ҚАЖ департаменті түзеу мекемелерінде ұялы телефондарды пайдалануға тыйым салынғанын еске салды. Өйткені оларды қолдану жазаны өтеу тәртібін бұзуға, сыртқы әлеммен бақылаусыз байланыс орнатуға және қылмыстық әрекеттерді ұйымдастыруға себеп болуы мүмкін.