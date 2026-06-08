Қазақстанда бірден бірнеше қауіпті құбылыс күтіледі
Сурет: ЖИ көмегімен жасалған
Синоптиктер алдағы үш күнге - 9, 10, 11 маусымға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" РМК дерегіне сүйенсек, баяу жылжитын батыс циклоны Қазақстан аумағының басым бөлігіне ықпалын сақтайды.
"Осыған байланысты ауа райының құбылмалы сипаты сақталады: жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, екпінді және дауылды жел күшейеді, кей жерлерде бұршақ жаууы мүмкін".
Нөсер жауын күтіледі:
- 9-11 маусым күндері республиканың солтүстік-батысында және солтүстігінде;
- 11 маусымда оңтүстік-шығысында күтіледі.
"Кезеңнің басында шығыс өңірлерде, ал кезеңнің ортасынан бастап оңтүстік-батыс өңірлерде жауын-шашынсыз ауа райы басым болады". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі
Күндізгі ауа температурасы:
- еліміздің батысында +27...+35°С дейін жоғарылайды;
- солтүстігінде +17...+28°С дейін төмендейді;
Аптап ыстық басылады:
- солтүстік-шығысында және орталығында +25...+33°С болады;
- оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында +27...+35°С шамасында сақталады;
"Еліміздің шығысында +32...+39°С дейін жететін ыстық ауа райы сақталады"."Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі
Бұған дейін дүйсенбіде еліміздің төрт өңірінде аптап ыстық болатыны болжанғанын жазғанбыз.
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