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Қоғам

Оңтүстік Қазақстанда +40°С-қа дейін аптап ыстық күтіледі

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.06.2026 12:24 Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК мамандары алдағы үш күнге – 11, 12, 13 маусымға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың мәліметінше, батыс циклоны Қазақстан аумағының басым бөлігіндегі ауа райына әлі де әсерін сақтап, тұрақсыз ауа райын қалыптастырады.

Мамандар атап өткендей, циклонның орталығы еліміздің солтүстік-батысында орналасады, осыған байланысты мұнда найзағайлы жаңбырлар, желдің күшеюі, дауыл және бұршақ жаууы мүмкін.

Қатты жаңбыр күтіледі:

  • 11-13 маусым күндері Қостанай және Ақтөбе облыстарында,
  • 11 маусымда Алматы облысы мен Жетісу облысының таулы және тау бөктеріндегі аудандарында.

Сондай-ақ, ауа температурасы жайлы ақпарат та берілді:

  • Күндіз еліміздің оңтүстігінде ауа температурасы +35…+40°С-қа дейін,
  • оңтүстік-шығысында +30…+37°С-қа дейін көтеріліп, аптап ыстық болады.
"Еліміздің қалған аумағында ауа температурасы фонында айтарлықтай өзгерістер күтілмейді"."Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі

Бұған дейін еліміздің төрт өңірінде құрғақшылық болатыны болжанғанын жазғанбыз.

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