#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстанда 2026 жылы екі жаңа казино құрылысы басталады

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, игровые автоматы, игровой автомат, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 13:47 Фото: pixabay
Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов 9 маусымда Үкіметтегі брифинг барысында елімізде жаңа казино нысандарын салу жоспары туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, құмар ойындарға арналған жаңа кешендер Қазақстанның екі өңірінде бой көтермек.

"Қазіргі уақытта жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп жаңа ойын аймақтары үшін жер телімдерін анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар әлеуетті инвесторлармен келіссөздер өтуде. Әзірге Алматы облысындағы Ақбұлақ аумағы бойынша нақты түсінік бар, онда белгілі бір инфрақұрылым дайындалған. Басқа өңірлер бойынша жұмыстар жалғасып жатыр", – деді министр.

Оның айтуынша, Алматы облысындағы жаңа казино 2027 жылы пайдалануға берілуі мүмкін.

Сондай-ақ тағы бір казиноны Маңғыстау облысы аумағында салу жоспарланған.

"Маңғыстау облысында да жобаны келесі жылы іске асыру көзделіп отыр. Ал басқа өңірлер бойынша инвесторларды анықтау жұмыстары әлі жалғасуда", – деп түйіндеді Туризм және спорт министрі.

Бұған дейін елімізде ұлттық парктер аумағына қонақүйлер, визит-орталықтар мен қазақ ауылдарын салу жоспарлануда екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт
15:14, 30 желтоқсан 2025
Қазақстанда ойын бизнесі аймақтарын кеңейтпек
Жаңа туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов Үкіметте ант берді
12:35, 03 қыркүйек 2024
Жаңа туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов Үкіметте ант берді
Ербол Мырзабосынов қазақстандықтарды Спорт күнімен құттықтады
12:00, 17 тамыз 2025
Ербол Мырзабосынов қазақстандықтарды Спорт күнімен құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мераб Двалишвили
13:46, Бүгін
Как Мераб Двалишвили "покорил" Лас-Вегас на диване и самокате
Наставник сборной Беларуси U-21 подвёл итоги двух победных матчей против Казахстана
13:29, Бүгін
Наставник сборной Беларуси U-21 подвёл итоги двух победных матчей против Казахстана
Кубанычбек Айбек уулу
13:06, Бүгін
Возвращение исторического кыргыза: сборная Кыргызстана объявила состав на GS в Монголии
Казахстанские пловцы завоевали четыре медали на турнире в США
12:50, Бүгін
Казахстанские пловцы завоевали четыре медали на турнире в США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: