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Қоғам

Спорт министрлігі кальянды заңдастыру мәселесіне қатысты ұстанымымен бөлісті

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 16:55 Фото: unsplash
Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов 2026 жылғы 9 маусымда Үкіметтегі баспасөз мәслихатында Денсаулық сақтау министрлігінің кальянды заңдастыру туралы ұсынысына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствода тиісті заң жобасы әзірленіп жатыр. Осыған байланысты журналистер Туризм министрлігінің ұстанымын сұрады.

"Заң бойынша қоғамдық орындарда кальян шегуге тыйым салынған. Біздің тарапымыздан біз оның тұтынылуына қарсымыз – біз салауатты өмір салтын, дене белсенділігін қолдаймыз", – деді Ербол Мырзабосынов.

Бұған дейін Қазақстанда 2026 жылы екі жаңа казино құрылысы басталатындығын жазғанбыз.

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