Қазақстандықтар 2026 жылғы шілдеде қанша күн демалады
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстанда 6 шілдеде мемлекеттік мереке – Астана күні атап өтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Биыл мерекелік күн дүйсенбіге түседі. Осыған сәйкес қазақстандықтар қатарынан үш күн – 4, 5 және 6 шілдеде (сенбі, жексенбі, дүйсенбі) демалады.
Жұмыс аптасы 7 шілде, сейсенбі күні басталады.
Алты күндік жұмыс аптасында жұмыс істейтіндер үшін екі күн демалыс болады: 5 және 6 шілде (жексенбі және дүйсенбі). Ал 4 шілде, сенбі толыққанды жұмыс күні болып қалады.
Нәтижесінде, 2026 жылдың шілде айында бес күндік жұмыс аптасы кезінде 9 демалыс күні және 22 жұмыс күні болады.
Ал алты күндік жұмыс аптасы бойынша 5 демалыс күні және 26 жұмыс күні қарастырылған.
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