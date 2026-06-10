#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстандықтар 2026 жылғы шілдеде қанша күн демалады

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.06.2026 09:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстанда 6 шілдеде мемлекеттік мереке – Астана күні атап өтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Биыл мерекелік күн дүйсенбіге түседі. Осыған сәйкес қазақстандықтар қатарынан үш күн – 4, 5 және 6 шілдеде (сенбі, жексенбі, дүйсенбі) демалады.

Жұмыс аптасы 7 шілде, сейсенбі күні басталады.

Алты күндік жұмыс аптасында жұмыс істейтіндер үшін екі күн демалыс болады: 5 және 6 шілде (жексенбі және дүйсенбі). Ал 4 шілде, сенбі толыққанды жұмыс күні болып қалады.

Нәтижесінде, 2026 жылдың шілде айында бес күндік жұмыс аптасы кезінде 9 демалыс күні және 22 жұмыс күні болады.

Ал алты күндік жұмыс аптасы бойынша 5 демалыс күні және 26 жұмыс күні қарастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы
11:57, Бүгін
Қазақстандықтар тұтынушылық несиелерден бас тарта бастады
Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны
10:23, 13 маусым 2025
2025 жылғы шілде айында қазақстандықтар қанша күн демалады
Қазақстандықтар 2024 жылдың мамыр айында қанша күн демалады
12:03, 09 сәуір 2024
Қазақстандықтар 2024 жылдың мамыр айында қанша күн демалады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бибосынов получил воинское звание
12:54, Бүгін
Бронзовый призёр Олимпиады-2020 Бибосынов получил новое воинское звание
Бекзат Саттарханов
12:37, Бүгін
Эксперт Робинсон поставил Саттарханова выше узбекских чемпионов Олимпиады
Камера упала на поле во время матча РК - Венгрия
12:18, Бүгін
Опасный инцидент произошёл на матче сборных Венгрии и Казахстана
&quot;Ордабасы&quot; провёл показ новой экипировки в формате модного дефиле
12:05, Бүгін
"Ордабасы" провёл показ новой экипировки в формате модного дефиле
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: